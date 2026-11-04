Турецкая валюта пробила дно: доллар впервые стоит больше 50 лир Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

Национальная валюта Турции впервые перешагнула психологическую отметку в 50 лир за доллар, следует из данных стамбульской биржи, которые приводит деловая газета Ekonomim. Утром 4 ноября курс торговался на уровне 50,02 лиры, что на 0,05% хуже показателя предыдущего дня.

Для турецкой экономики это не просто очередная круглая цифра, а наглядный итог года, за который лира растеряла более 18% стоимости относительно американской валюты. А с начала 2025-го она подешевела почти на четверть.

Сами участники рынка особого оптимизма не излучают. По их прогнозам, которые ранее собирал турецкий Центробанк, к концу года доллар будет стоить около 51,5 лиры. Крупные международные игроки — Goldman Sachs, Deutsche Bank и Commerzbank — ждут ещё более скромных цифр для турецкой валюты: 52 лиры за доллар и выше.

Определённую роль в этом сыграла и политика регулятора. В октябре ЦБ Турции по итогам заседания комитета по монетарной политике срезал ключевую ставку на 1 процентный пункт — с 37% до 36% годовых. Это первое смягчение денежно-кредитной политики с начала года.