Григорий Лепс рассказал о самых легких деньгах в своей жизни: Певцу заплатили за молчание Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Певец Григорий Лепс признался, что самые легкие деньги в жизни заработал благодаря просьбе не петь. Забавную историю из молодости артист рассказал в соцсетях.

По словам исполнителя, случай произошел еще до того, как он стал знаменитым. Тогда Лепс выступал в ресторанах Сочи и зарабатывал на жизнь музыкой. Однажды в заведение пришла компания посетителей, которая решила заплатить артисту за молчание.

«Самые легкие деньги в своей жизни я заработал еще в Сочи. Компания пришла в ресторан и заплатила, чтобы я не пел, не мешал им разговаривать», — вспомнил певец.

К слову, ресторанная карьера Лепса была довольно прибыльной и без подобных случаев. Ранее артист рассказывал, что еще до переезда в Москву мог заработать за день до 150 рублей, а иногда и значительно больше. Несмотря на внушительные по тем временам гонорары, в 1992 году музыкант решил перебраться в столицу, чтобы развиваться как исполнитель.