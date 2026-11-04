Пошлины на алкоголь из недружественных стран вырастут в РФ: каких напитков это коснется

Правительство России повысило пошлины на импорт крепкого алкоголя из недружественных стран. Теперь они зафиксированы на уровне 35 процентов, но не менее пяти евро за литр. Об этом говорится в соответствующем постановлении кабмина.
Речь идет о спиртовых настойках, виски, роме, джине, водке, ликерах, неденатурированном этиловом спирте и прочих спиртовых напитков. Новые ставки пошлин будут действовать до конца следующего года.
В сентябре правительство РФ ввело заградительные таможенные пошлины в 35% на биологически активные добавки (БАД) к пище из недружественных стран, за исключением Венгрии и Словакии.
Как писал сайт KP.RU, в июне российская сторона повысила таможенные пошлины на ввоз пальмового масла.