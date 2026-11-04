Минтруд предложил повысить порог дохода, с которым можно получить единое пособие Фото: Ольга ЮШКОВА.

С 2027 года претендентам на единое пособие придётся подтвердить годовой доход. Минимальный заработок для получения единого пособия может быть равен 10 МРОТ в год. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале нормативных правовых актов, о чём сообщили в пресс-службе Минтруда.

По информации ведомства, новые правила не затронут тех, у кого есть уважительные причины не работать: среди них беременность, уход за ребёнком до трёх лет, семейные обстоятельства, инвалидность, болезнь, а также безработица при условии постановки на учёт в кадровом центре. Единое пособие, напомнили в Минтруде, получают семьи, чей среднедушевой доход ниже регионального прожиточного минимума, а решение принимается по итогам комплексной оценки нуждаемости. Сейчас порог составляет 8 МРОТ.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам сообщил, что пособие по безработице в России в 2027 году увеличится почти до 17 тысяч рублей — до 16 966 рублей.