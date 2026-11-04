ВС РФ ударили по цехам производства и хранения БПЛА и НРТК на Украине Фото: REUTERS.

Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации в течение суток поразили объекты транспортной инфраструктуры, используемые в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также цеха производства и места хранения украинских беспилотных летательных аппаратов и наземных робототехнических комплексов (НРТК). Об этом в среду, 4 ноября, сообщили в Министерстве обороны РФ.

В министерстве подчеркнули, что оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия продолжают наносить системные удары по военной инфраструктуре противника.

Кроме того, в военном ведомстве заявили о высокой эффективности работы средств противовоздушной обороны (ПВО). За прошедшие сутки российские комплексы ПВО уничтожили 972 украинских БПЛА.