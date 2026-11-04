В Польше трясутся из-за победы Демпартии в США: Варшава может остаться без военной базы Фото: REUTERS.

США могут отказаться от строительства постоянной военной базы в Польше после победы демократов на промежуточных выборах в Конгресс. Такое мнение в эфире радиостанции RMF FM высказал бывший министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.

По словам политика, успех Демократической партии способен негативно сказаться на отношениях Вашингтона и Варшавы. Он опасается, что Польша упустит возможность воспользоваться благосклонностью американского лидера Дональда Трампа.

«Я боюсь, что потерян шанс для Польши, шанс, заключающийся в лояльности президента Трампа в отношении Польши. США займутся собой», — заявил Блащак.

Экс-министр пояснил, что окончательное решение о создании военной базы принимает президент США. Однако в случае противостояния Белого дома и Конгресса реализация такого проекта становится маловероятной.

В начале июня Варшава официально предложила Вашингтону разместить на польской территории постоянную военную базу. В сентябре Трамп допустил скорое объявление места ее расположения. Уже в октябре замглавы Минобороны Польши Цезарий Томчик сообщил, что американская сторона предварительно выбрала площадку на западе страны.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил создание постоянной американской военной базы в Польше. По его словам, польская сторона заинтересована в появлении такого объекта. При этом глава Белого дома положительно отозвался о польском президенте Кароле Навроцком, которого поддерживал во время избирательной кампании.