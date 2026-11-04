Казахстан обсуждает сделку по строительству второй АЭС «Мойынкум» с КНР Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Казахстан определился с подрядчиками для двух атомных строек: первую АЭС «Балхаш» возведёт российский «Росатом», вторую «Мойынкум» — Китайская национальная ядерная корпорация. Об этом на пресс-конференции рассказал министр энергетики республики Ерлан Аккенженов.

С Китаем сейчас идут переговоры по условиям сделки, детали пока не раскрываются. Зато сроки министр назвал уверенно: оба проекта, по его словам, должны быть завершены к 2035 году. Других подробностей чиновник разглашать не стал.

Первый шаг уже сделан. В начале сентября «Росатом» и «Казахстанские атомные электрические станции» подписали контракт на два энергоблока «Балхаша» суммарной мощностью 2,4 ГВт. Площадку выбрали возле села Улькен в Жамбылском районе Алматинской области.