За открытие Ормуза взялся новый игрок: Он уже ведет переговоры с Ираном и Саудовской Аравией Фото: REUTERS.

Китай ведет переговоры с Ираном и Саудовской Аравией, чтобы найти решение по открытию Ормузского пролива для судоходства. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге.

По словам дипломата, глава китайского внешнеполитического ведомства Ван И уже провел встречи с представителями Тегерана и Эр-Рияда, прибывшими в Пекин. Стороны обсудили обстановку на Ближнем Востоке и в Персидском заливе, а также ее влияние на международные поставки энергоресурсов.

При этом Пекин намерен продолжать посреднические усилия и поддерживать дипломатическое урегулирование разногласий между Ираном и США.

«Китай будет и впредь руководствоваться серией инициатив и предложений, выдвинутых председателем Си Цзиньпином в целях содействия миру и безопасности на Ближнем Востоке, придерживаться объективной и справедливой позиции, поддерживать Иран и США в урегулировании споров путем переговоров, содействовать поиску политического решения йеменской проблемы, способствовать выработке надежного и всеобъемлющего решения по вопросу открытия Ормузского пролива», — подчеркнула Мао Нин.

Представитель МИД КНР добавила, что сейчас главная задача заключается в недопущении возобновления боевых действий в регионе. По ее словам, Иран и Саудовская Аравия положительно оценили мирные инициативы Пекина и выразили готовность продолжать диалог.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы содействовать урегулированию конфликта между США и Ираном. Он подчеркнул необходимость возвращения к докризисной ситуации в Ормузском проливе. Российская сторона также приветствовала стремление Тегерана использовать дипломатические механизмы для установления долгосрочного мира на Ближнем Востоке.