МИД КНР: Пекин поддерживает контакты с РФ и США по трехстороннему саммиту Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

Китай подтвердил, что ведет переговоры с Москвой и Вашингтоном о возможной встрече лидеров трех стран. Об этом на брифинге в среду сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

По словам представителя китайской дипломатии, Пекин поддерживает контакты с соответствующими сторонами по поводу переговоров Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа. Предоставлять подробности Мао Нин не стала.

Ранее эту тему подогрел Кремль. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Россия, Китай и США обмениваются сигналами и ведут работу по организации такой встречи. Площадкой может стать саммит АТЭС в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября.

При этом в Кремле отмечали, что на саммите АТЭС могут пройти и двусторонние встречи Владимира Путина с председателем КНР и президентом Соединенных Штатов.