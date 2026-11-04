МИД КНР: Пекин поддерживает контакты с РФ и США по трехстороннему саммиту

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Китай подтвердил, что ведет переговоры с Москвой и Вашингтоном о возможной встрече лидеров трех стран. Об этом на брифинге в среду сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
По словам представителя китайской дипломатии, Пекин поддерживает контакты с соответствующими сторонами по поводу переговоров Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа. Предоставлять подробности Мао Нин не стала.
Ранее эту тему подогрел Кремль. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Россия, Китай и США обмениваются сигналами и ведут работу по организации такой встречи. Площадкой может стать саммит АТЭС в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября.
При этом в Кремле отмечали, что на саммите АТЭС могут пройти и двусторонние встречи Владимира Путина с председателем КНР и президентом Соединенных Штатов.