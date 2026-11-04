ЕС хочет получить от союзников еще 70 млрд евро для Украины: какие страны начинает трясти Брюссель

Politico: ЕС требует от союзников еще средств для Украины в условиях дефицита. Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

ЕС хочет получить от своих союзников в 2027 году еще 70 млрд евро для Украины сверх согласованного кредита на 90 млрд евро. По задумке Брюсселя раскошелиться должны Канада, Великобритания, Япония и Норвегия. Об этом со ссылкой на представителей ЕС сообщает Politico.

«Украина впоследствии заявила, что в 2027 году ей потребуются дополнительные 70 миллиардов евро сверх средств, поступающих в рамках кредита поддержки, и ЕС хочет, чтобы партнеры за пределами объединения внесли свой вклад», - пишет издание.

Ранее подсчитали, что страны Европейского союза предоставили Украине финансовую помощь в размере 194,9 миллиарда евро. Европейский союз вместе со своими 27 государствами-членами является крупнейшим поставщиком финансовой, экономической, военной и гуманитарной поддержки для Украины.