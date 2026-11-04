Стала известна причина смерти Владимира Григорьева: актер долго страдал

Причиной смерти Владимира Григорьева стала продолжительная болезнь. Фото: Театр имени Пушкина @ Vk

Причиной смерти Владимира Григорьева, заслуженного артиста России, актера Московского драматического театра имени Пушкина, стала продолжительная болезнь. Об этом ТАСС сообщили в окружении артиста.

Григорьев скончался 3 ноября на 75-м году жизни. По словам собеседника агентства, актер долгое время болел. При этом подробности заболевания не уточняются.

«Он долго болел и умер из-за продолжительной болезни», — рассказал источник ТАСС.

Владимир Григорьев посвятил Театру имени Пушкина более полувека. В труппу он пришел еще в 1975 году, когда учился на последнем курсе ГИТИСа. Тогда режиссер Алексей Говорухо пригласил молодого артиста сыграть Роллера в постановке «Разбойники».

За годы театральной карьеры Григорьев исполнил множество ролей. Среди них Шансонье в спектакле «Блэз», Попугай в «Острове сокровищ», Инквизитор в «Жанне Д’Арк» и Антонио в «Великой магии».

Ранее стало известно о смерти заслуженного артиста России Аркадия Куликова, сыгравшего в сериале «Кадетство». Актер скончался 17 сентября в возрасте 76 лет после продолжительной болезни. Более 40 лет он посвятил Тверскому государственному театру кукол, где работал с 1973 года. В 2016 году Куликов ушел на заслуженный отдых.