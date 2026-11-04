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НовостиВ мире4 ноября 2026 10:14

В Индии завели уголовное дело из-за фейкового видео с Лавровым

Индийскому юристу грозит срок за подделку видео с Лавровым
Елизавета КУЗНЕЦОВА
В Индии завели уголовное дело из-за фейкового видео с Лавровым

В Индии завели уголовное дело из-за фейкового видео с Лавровым

Фото: REUTERS.

Правоохранительные органы Индии возбудили уголовное дело в отношении адвоката Верховного суда страны Прашанта Бхушана, опубликовавшего в социальных сетях сфабрикованный видеоролик с министром иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Об этом сообщают издания Rediff и The New India Express со ссылкой на силовые структуры.

В фейковом видео содержалась критика в адрес Нью-Дели. Проверка была начата после того, как Министерство иностранных дел Индии официально опровергло подлинность записи.

По данным следствия, публикация включала провокационную и вводящую в заблуждение информацию, способную нанести ущерб репутации должностных лиц и спровоцировать общественные беспорядки.

Бхушану предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса Индии, включая подлог, клевету, распространение сведений, угрожающих общественному порядку, а также по закону об информационных технологиях. В случае признания вины юридическому защитнику грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, официальный Нью-Дели и руководство МИД России регулярно подчеркивают стратегический характер двусторонних отношений. Лавров отмечает высокий уровень взаимного уважения и партнерства между государствами. По словам министра, обе страны выигрывают от сотрудничества.