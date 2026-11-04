Строгий образ школьницы и лучезарная улыбка: Надя Михалкова появилась на публике со своим мужем-губернатором

Надежда Михалкова со своим мужем-губернатором Русланом Кухаруком Фото: Соцсети Руслана Кухарука Фото: СОЦСЕТИ.

Губернатор Ханты-Мансийского округа Руслан Кухарук с женой, актрисой Надеждой Михалковой, дочерью режиссера Никиты Михалкова, посетил акцию «Ночь искусств». Об этом пишет «КП-Югра».

О появлении пары стало известно благодаря публикации в социальных сетях губернатора Югры. Супруги побывали на культурных событиях в Ханты-Мансийске. Руслан Кухарук был одет в элегантный черный костюм, а его жена Надя выбрала классический образ школьницы: белую блузку и черную юбку. Дочь именитого режиссера выглядела просто прекрасно. Она дарила гостям мероприятия лучезарную улыбку и следовала за своим мужем-губернатором.

Ранее KP.RU рассказал, что стало известно о тайном замужестве Надежды Михалковой. Новость о ее свадьбе и рождении дочери появилась 5 октября этого года.