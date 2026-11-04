В Совбезе РФ рассказали, как в ЕС на самом деле относятся к украинцам Фото: REUTERS.

Руководство ЕС видит население Украины как часть будущей европейской армии, считает замсекретаря СБ РФ Александр Венедиктов. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Остатки боеспособного населения Украины в Брюсселе рассматривают в качестве "штрафного батальона" будущих европейских вооруженных сил», — сказал он.

Так чиновник охарактеризовал, как на самом деле в ЕС относятся к украинцам. Венедиктов напомнил о планах ЕС по поддержке Украины и интеграции Армении, а также упомянул о недружественных действиях в отношении некоторых стран. Он также отметил нарушение НАТО обещания не расширяться на восток, приняв Финляндию и Швецию.

При этом уже Европа сама не отрицает, что для альянса Украина является огромной проблемой. И в первую очередь из-за того, что Киев делает ЕС слабее, в том числе из-за огромных финансовых вложений в интересах киевского режима.