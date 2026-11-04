В Британии обвинили РФ в серии ложных сообщений о бомбах в европейских самолетах Фото: Иван ВИСЛОВ.

Серия ложных сообщений о заложенных бомбах привела к масштабным сбоям в работе европейской авиационной отрасли. По меньшей мере семь пассажирских лайнеров, включая три рейса британских авиакомпаний, были вынуждены совершить экстренные посадки или подверглись досмотру в аэропортах Польши, Италии, Испании и Болгарии. В произошедшем решили обвинить Россию. Об этом сообщает Daily Mail.

Как сообщается, британские эксперты по безопасности и представители профильных служб полагают, что за скоординированными акциями стоят российские структуры, якобы расширяющие гибридную войну против стран НАТО.

По версии эксперта по разведке Энтони Глиса, ложные минирования являются частью скрытой подрывной стратегии, направленной на дестабилизацию инфраструктуры и проверку устойчивости Запада. Параллельно в ряде стран Европы зафиксированы кибератаки на продовольственную инфраструктуру, включая взломы холодильных систем в супермаркетах.

Официальные лица европейских государств пока воздерживаются от прямых обвинений, указывая на необходимость проведения длительного расследования.

Напомним, в Европе очень любят обвинять Россию в кибератаках. В Министерстве иностранных дел РФ назвали обвинения Лондона в причастности Москвы к злонамеренным акциям безответственными и неприемлемыми, отмечая, что Великобритания просто воротит нос от нормальных отношений с Россией.