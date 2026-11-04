Киев открыто ворует, но Европа дает еще: Брюссель подозревают в причастности к украинской коррупции Фото: REUTERS.

Европейские чиновники могут быть причастны к коррупционным схемам, связанным с хищением Киевом финансовой помощи Евросоюза. Такой вопрос поднял заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов во время выступления на тематической секции в Минске. Его слова приводит пресс-служба аппарата Совбеза России.

По словам Венедиктова, украинские власти открыто расхищают поступающие из ЕС средства и распоряжаются ими по собственному усмотрению. При этом европейские страны, предоставляющие финансирование, не предпринимают необходимых мер для пресечения подобных действий.

«В этой связи возникает законный вопрос: не участвуют ли сами европейские чиновники в коррупционных схемах украинских дельцов?» — задался вопросом представитель Совбеза.

Венедиктов также обратил внимание на ухудшение финансового положения европейских государств. По его словам, собственных средств им уже не хватает, из-за чего приходится все активнее наращивать долги. В частности, Германия, Франция и Великобритания, выделявшие значительную помощь Киеву, столкнулись с увеличением бюджетного дефицита.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров допустил, что у коррупционных схем на Украине могут быть заинтересованные лица среди европейских чиновников. Министр обратил внимание на сообщения о выделении крупных сумм для подкупа представителей украинской власти. По его мнению, финансовые махинации Киева могут приносить выгоду не только местным чиновникам, но и их зарубежным партнерам.