Военный инструктор Якут: ВСУ отравляли колодцы под Купянском Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

До освобождения Купянска украинские военные делали непригодными источники воды в округе и сбрасывали с беспилотников ёмкости с отравленной жидкостью. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил инструктор БПЛА окружного учебного центра Московского военного округа с позывным Якут.

По его словам, на купянском направлении в 2023–2024 годах, противник стремился «максимально нашкодничать»: целенаправленно лишал российских бойцов возможности набрать воду, отравляя колодцы и открытые водоёмы, а также сбрасывал с беспилотников бутылки, которые содержали отраву или, по выражению Якута, «далеко не воду».

«Было тяжело, особенно в жаркое время года», — вспоминает Якут.

При этом, отметил он, российские военные на такую приманку попадались редко.

Осенью 2025 году Министерство обороны РФ сообщило об освобождении Купянска в Харьковской области. О полном контроле над городом 21 ноября во время посещения президентом командного пункта группировки войск «Запад» Владимиру Путину доложил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он отметил, что российские штурмовые подразделения полностью выбили противника за реку Оскол и ведут зачистку города.