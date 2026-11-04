Как понять, что интернет-друг желает зла: «красные флаги» в общении детей с незнакомцами

В Наццентре помощи детям перечислили «красные флаги» в беседе с интернет-другом Фото: REUTERS.

Подросткам следует немедленно прекратить любые контакты с интернет-знакомым, если он начинает проявлять повышенный интерес к финансам родителей, требует установить неизвестное приложение или просит выполнить подозрительное «секретное» задание. Об этом рассказал заместитель директора Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Сергей Цапенко в рамках специального проекта РИА Новости «Код из смс».

Эксперт отметил, что злоумышленники часто начинают общение с вхождения в доверие и демонстрации дружелюбия. Однако появление таких «красных флагов», как сбор персональных данных, манипуляции через похвалу в видеоиграх, шантаж или требования срочности и секретности, указывает на общение с преступниками.

Подобные действия на начальном этапе могут казаться безобидными, например, просьба сфотографировать определенный объект на улице. Однако со временем перерастают в жесткое давление и угрозы.

В центре призывают несовершеннолетних не поддаваться на запугивания и незамедлительно рассказывать взрослым о любых странностях при общении в сети.

Напомним, среди жертв мошенников становится все больше детей. МВД России ранее опубликовало список самых популярных мошеннических схем против несовершеннолетних.