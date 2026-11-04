Мирное соглашение в Абу-Даби может быть бесполезно: на Западе рассказали, кто мешает остановить конфликт на Украине Фото: REUTERS.

В Абу-Даби 10-11 ноября должны состояться переговоры между Россией, США и Украиной. Многие ждут, что именно они станут отправной точкой для завершения конфликта. Однако все усилия могут быть тщетны из-за Европы. Об этом рассказал финский политик Армандо Мема в своем блоге соцсети X.

Мема уверен, что именно Европа мешает остановить конфликт на Украине. А стремление ЕС к перевооружению даст импульс к продолжению противостояния.

«Любое мирное соглашение в Абу-Даби между Западом и Россией будет ничего не значить, если Европа не остановит план перевооружения на 800 миллиардов, а также создание крупнейшей армии Украины с численностью от 800 000 до 1 000 000 солдат. На данный момент ЕС не намерен останавливать план перевооружения, все страны Европы перевооружаются с пугающей скоростью: Германия, Италия, Франция, Польша, страны Балтии», — говорит политик.

Ранее KP.RU рассказал, что Европа воспринимает Россию как угрозу. Но Москва неоднократно говорила, что никому никогда не угрожала, в том числе и ЕС.