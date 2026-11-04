Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия4 ноября 2026 10:45

Опасность атаки БПЛА объявлена в Тюменской и Курганской областях

Опасность атаки БПЛА в Тюменской и Курганской областях объявлена 4 ноября
Марк СОКОЛОВ
Опасность атаки БПЛА объявлена в Тюменской и Курганской областях

Опасность атаки БПЛА объявлена в Тюменской и Курганской областях

Фото: REUTERS.

Опасность атаки беспилотников объявлена в Тюменской и Курганской областях. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, а также региональное управление МЧС по Курганской области.

Глава Тюменской области предупредил жителей о введении специального режима в связи с возможной угрозой со стороны БПЛА. При этом он подчеркнул, что решение принято в целях безопасности.

«На территории Тюменской области введен режим беспилотной опасности. Это превентивная мера», — написал Моор.

Аналогичное предупреждение распространило Главное управление МЧС России по Курганской области. Кроме того, режим беспилотной опасности продолжает действовать еще в трех регионах России. В частности, ограничения сохраняются в Пермском крае, а также Челябинской и Свердловской областях.

Ранее власти Тюменской области уже объявляли режим беспилотной опасности из-за возможных атак БПЛА. Тогда жителей региона призвали соблюдать осторожность и при обнаружении беспилотников немедленно уходить в укрытие. Кроме того, граждан предупредили об опасности приближения к обломкам дронов и необходимости сообщать о подобных находках правоохранительным органам.