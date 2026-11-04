Опасность атаки БПЛА объявлена в Тюменской и Курганской областях Фото: REUTERS.

Опасность атаки беспилотников объявлена в Тюменской и Курганской областях. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, а также региональное управление МЧС по Курганской области.

Глава Тюменской области предупредил жителей о введении специального режима в связи с возможной угрозой со стороны БПЛА. При этом он подчеркнул, что решение принято в целях безопасности.

«На территории Тюменской области введен режим беспилотной опасности. Это превентивная мера», — написал Моор.

Аналогичное предупреждение распространило Главное управление МЧС России по Курганской области. Кроме того, режим беспилотной опасности продолжает действовать еще в трех регионах России. В частности, ограничения сохраняются в Пермском крае, а также Челябинской и Свердловской областях.

Ранее власти Тюменской области уже объявляли режим беспилотной опасности из-за возможных атак БПЛА. Тогда жителей региона призвали соблюдать осторожность и при обнаружении беспилотников немедленно уходить в укрытие. Кроме того, граждан предупредили об опасности приближения к обломкам дронов и необходимости сообщать о подобных находках правоохранительным органам.