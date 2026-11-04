Генсек ОДКБ Масадыков сообщил, что Армению могут лишить права голоса Фото: Global Look Press/Petrov Sergey

Генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков сообщил РИА Новости, что Совет коллективной безопасности организации может рассмотреть вопрос о лишении Армении права голоса. По его словам, Ереван уже третий год не принимает активного участия в работе объединения, хотя представители страны по-прежнему присутствуют на еженедельных совещаниях постоянных представителей.

Масадыков уточнил, что на рассмотрении находится проект решения, внесённый Российской Федерацией. Документ предполагает применение статьи 25 Устава ОДКБ к Армении.

Генсек пояснил, что речь идёт о ситуации с членскими взносами и фактическом неучастии республики в делах организации на протяжении последних лет. Формально армянская сторона на заседаниях присутствует, но реальной работы в рамках ОДКБ не ведёт.

Сама 25-я статья Устава описывает чёткий механизм: если государство-член не гасит задолженность перед бюджетом организации дольше двух лет, Совет коллективной безопасности вправе приостановить выдвижение граждан этой страны на квотные должности.

Разговоры о том, что Армению пора вывести из состава организации, звучали и раньше. Бывший генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа заявлял, что Ереван перестал участвовать в работе объединения и перестал платить членские взносы.