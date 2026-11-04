Евростат: Инфляция в еврозоне ускорилась до 4%. Фото: Wang Kaiyan/XinHua/Global Look Press

Годовая инфляция в еврозоне в октябре поднялась до 4%, обновив максимум с сентября 2023-го. Такие предварительные данные приводит Евростат.

Относительно сентября показатель вырос на 0,2 процентного пункта. Предыдущий раз отметку 4,3% годовых в европейском валютном блоке фиксировали осенью 2023 года. Опубликованные цифры совпали с ожиданиями аналитиков Trading Economics.

Ранее главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Сильвана Тенрейро в ходе осенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка заявила, что рост стоимости заимствований и расходов на обслуживание госдолга сокращает бюджетные резервы стран. По её словам, в этих условиях запас прочности мировой экономики приближается к исчерпанию.