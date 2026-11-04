Стала известна судьба задержанных в Анкаре «за нарушение морали» россиянок: турецкий суд принял решение

Фото: Jens Kalaene \ dpa-Zentralbild \ Global Look Press

Все иностранные граждане, включая 34 россиянок, задержанные в Анкаре по обвинению в нарушении норм морали и общественного порядка, будут выдворены из страны после проведения необходимых судебных процедур. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах Турции.

«После соответствующего судебного процесса все задержанные иностранные граждане, в том числе граждане РФ, будут депортированы», — сообщил собеседник агентства.

В дипломатическом представительстве РФ в Турции заявили, что продолжают отслеживать ситуацию и окажут россиянкам все необходимое содействие до момента их возвращения на родину.

Напомним, задержание произошло 23 октября в ходе полицейских рейдов по нескольким ночным клубам турецкой столицы. В настоящее время россиянки содержатся в депортационном центре «Акюрт» под Анкарой, где с ними работает местный адвокат. Сотрудники российского посольства уже добились консульского доступа и провели встречу с соотечественницами, обеспечив им связь с родственниками по стационарному телефону.