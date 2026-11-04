Запорожская область осталась почти без света: что случилось Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Запорожской области из-за атаки украинских БПЛА нарушено электроснабжение. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что регион остался почти без света, прежние графики отключения электроснабжения не действуют.

Балицкий рассказал об атаке ВСУ на магистральные энергосети за пределами Запорожской области. И заявил, что начались работы по восстановлению электричества.

«Графики подачи электроснабжения временно не действуют. Работы по восстановлению находятся на особом контроле федерального центра», — резюмировал чиновник.

Ранее KP.RU рассказал, что из-за ударов ВСУ по гражданской инфраструктуре Крыма в Севастополе люди остались без света. Губернатор региона заявил, что происходит восстановление энергосетей, однако пока предыдущие графики подачи электричества не работают.