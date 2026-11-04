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НовостиПроисшествия4 ноября 2026 11:17

В Дагестане арестовали ещё двух подозреваемых в убийстве таксистки

Подозреваемые в убийстве таксистки в дагестане пробудут в СИЗО до 1 января
Семен ЗИМИН
В Дагестане арестовали ещё двух подозреваемых в убийстве таксистки

В Дагестане арестовали ещё двух подозреваемых в убийстве таксистки

Фото: Олег УКЛАДОВ.

Советский районный суд Махачкалы отправил под стражу третьего фигуранта дела об убийстве таксистки. Как сообщает РИА Новости из зала суда, 20-летний студент первого курса Али Гудратли пробудет в СИЗО до 1 января. Судья полностью удовлетворила ходатайство следствия.

Парня обвиняют по тяжёлой статье — убийство группой лиц по предварительному сговору. Это уже третий арестованный по этому делу.

Параллельно стало известно и о четвёртом задержанном. Правоохранители взяли ещё одного подозреваемого.

История началась с трагедии: 34-летняя Динара Алхасова работала в женском такси. Утром 30 октября она выехала из дома в Махачкале на своей машине и домой уже не вернулась.

Сначала по подозрению в убийстве задержали бывшего мужа погибшей и его приятеля. А потом в московском аэропорту «Домодедово» взяли уроженку Смоленской области. По версии следствия, именно она под видом клиентки заманила жертву в ловушку.