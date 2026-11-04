Умер Хорст Эккерт, всемирно известный детский писатель и иллюстратор

Хорст Эккерт. Фото: IMAGO/(FREELENS Pool) Malzkorn / www.imago-images.de / Global Look Press

Умер Хорст Эккерт, всемирно известный немецкий детский писатель и иллюстратор, работавший под псевдонимом Янош. Ему было 95 лет. О смерти автора 3 ноября на испанском острове Тенерифе сообщило агентство DPA со ссылкой на издателя писателя Бернхарда Файля.

Эккерт родился 11 марта 1931 года в городе Забже, который сейчас находится на территории Польши. Его детство прошло в бедности. Отец будущего писателя злоупотреблял алкоголем и жестоко обращался с сыном, а в школе мальчик сталкивался с травлей сверстников.

В 1946 году семья перебралась в немецкий Ольденбург. Позднее Эккерт связал свою жизнь с Мюнхеном, где начал творческую карьеру. Сначала он иллюстрировал сказки, а затем стал писать собственные детские истории.

Мировую известность ему принесли приключения Медведя и Тигренка. Особенно популярной стала книга «Ах, как прекрасна Панама!», вышедшая в 1978 году. Кроме того, писатель создал роман «Холонек, или Добрый Бог из глины», посвященный жизни жителей Верхней Силезии в 1930–1950-х годах.

В 1980 году Эккерт покинул Германию. Сначала он поселился на Ибице, а позднее переехал на Тенерифе, где провел последние десятилетия жизни. Произведения писателя переведены примерно на 40 языков, а общий тираж его книг исчисляется миллионами экземпляров.