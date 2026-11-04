Прорыв в протезировании: в России начали имплантировать первые неснимаемые экзопротезы

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Первые пациенты Центра инноваций в травматологии и ортопедии (ЦИТО) госкорпорации «Ростех» начали использовать неснимаемые экзопротезы для постоянного ношения. Об этом журналистам в Улан-Удэ сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Экзопротезирование представляет собой вид высокотехнологичной медицинской помощи, при котором металлическая конструкция вживляется непосредственно в кость и соединяется со съемной внешней частью через специальный переходник.

Заявление прозвучало в ходе визита председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, главы Минздрава Михаила Мурашко и руководителя Бурятии Алексея Цыденова по ключевым медицинским объектам региона.

Делегация оценила внедрение современной инфраструктуры и реабилитационных программ. В частности, состоялось открытие нового приемного отделения Республиканской больницы скорой помощи им. В.В. Ангапова площадью 1,5 тыс. кв. метров с пропускной способностью до 150 человек в сутки.

Кроме того, был проинспектирован Республиканский центр восточной медицины, где методы традиционной и академической медицины интегрированы в процесс восстановления участников СВО и гериатрических пациентов. Мурашко подчеркнул, что создание региональных центров протезирования делает инновационную медицинскую помощь доступной в субъектах РФ.

Ранее сайт KP.RU рассказывал, как в Самаре начали разработку индивидуальных экзопротезов для бойцов специальной военной операции.