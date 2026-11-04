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НовостиПолитика4 ноября 2026 11:19

Путин приехал возложить цветы к памятнику Минину и Пожарскому

В День народного единства президент России приехал к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади
Мария СПИРИДОНОВА
Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Президент России Владимир Путин в День народного единства приехал к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади, чтобы возложить цветы. Об этом 4 октября сообщил журналист Павел Зарубин в мессенджере "Макс".

"Президент России в День народного единства у памятника Минину и Пожарскому на Красной площади", — прокомментировал журналист кадры с главой государства.

Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому в Москве

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

На кадрах видно, как президент приветствует участников торжественной церемонии – представителей духовенства.

4 ноября в России отмечается День народного единства. Праздник учреждён в память о событиях 1612 года, когда ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Официально дата установлена законом в декабре 2004 года, впервые праздник отметили в 2005-м. Центральной площадкой празднования Дня народного единства традиционно становится памятник Минину и Пожарскому на Красной площади.