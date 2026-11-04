Сбежавший за границу исполнитель хита «Я убью тебя, лодочник» вынужден работать за $50

Алексей Лебединский Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Профессор Лебединский (Алексей Лебединский), исполнитель хита «Я убью тебя, лодочник», подрабатывает в США ведущим настольной «Мафии» и продажей автографов. За свою деятельность он получает $50 (чуть больше 4 тысяч рублей — прим. ред.) Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«Лебединский ведет игры в "Мафию" — участие в вечере с ним стоит $50. Еще он вместе с женой продает фотографии с автографами в жанрах "ню", природы и уличной съемки. Так певец пытается заработать на своем хобби», — говорится в сообщении от канала.

Певец планирует провести небольшой концерт в США. Организаторы ожидают 50 человек, но продали меньше половины билетов. Напомним, Лебединский сбежал в США в 2014 году, после этого карьера артиста закончилась. Он с этого момента ни разу не выходит на сцену.

Ранее KP.RU рассказал, как зарабатывают сбежавшие за границу артисты и иноагенты. Нужно отметить, что легкой их жизнь точно назвать нельзя. Никто не может похвастаться огромным количеством концертов.