В Москве простились с бэк-вокалистом группы «Любэ» Алексеем Тарасовым: как все прошло

В Москве простились с бэк-вокалистом группы «Любэ» Алексеем Тарасовым: как прошло прощание. Фото: Алексей Тарасов. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Москве состоялась церемония прощания с бэк-вокалистом группы «Любэ» Алексеем Тарасовым, скончавшимся в возрасте 64 лет. Об этом сообщает корреспондент ТАСС, присутствовавший на траурном мероприятии.

Проститься с музыкантом пришли его родственники, друзья и коллеги. Церемония прошла в храме Космы и Дамиана. У входа установили портрет артиста и венок из белых лилий. После прощания Тарасова планируют похоронить на Рублевском кладбище.

По данным "Абзаца", лидер коллектива "Любэ" Николай Расторгуев на прощание не пришел.

Напомним, музыкант скончался 30 октября после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Представители группы ранее сообщили, что к моменту смерти болезнь уже дала метастазы.

Тарасов выступал в составе «Любэ» практически с момента основания коллектива в 1989 году. За свою карьеру он принял участие в записи всех студийных альбомов группы, исполнял басовые вокальные партии и играл на перкуссии.

Ранее KP.RU рассказывал о последних месяцах жизни музыканта. В феврале 2026 года у него обнаружили рак гортани, поразивший голосовые связки, а позднее диагностировали рак кишечника с метастазами. Из-за тяжелого заболевания артист перестал выходить на сцену. На концертах «Любэ» его вокальные партии стал исполнять сын Серафим, который после смерти отца опубликовал их совместные фотографии и трогательное обращение.