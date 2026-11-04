Путин пообщался с детьми героев СВО и волонтерами на Красной площади

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.
Президент России Владимир Путин в День народного единства провел встречу на Красной площади с детьми участников специальной военной операции, представителями молодежных организаций и юными добровольцами.
Общение состоялось сразу после торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. В мероприятии приняли участие главы традиционных религиозных конфессий России, подопечные фонда «Защитники Отечества», кадеты, волонтеры и участники молодежных движений.
После завершения церемонии глава государства кратко побеседовал с юными участниками торжества. Всего на Красной площади собрались около 30 ребят, приехавших в столицу из различных субъектов Российской Федерации, включая исторические регионы.