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НовостиОбщество4 ноября 2026 11:35

Путин пообщался с детьми героев СВО и волонтерами на Красной площади

На Красной площади собрались около 30 ребят, приехавших в столицу из различных субъектов РФ
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Президент России Владимир Путин в День народного единства провел встречу на Красной площади с детьми участников специальной военной операции, представителями молодежных организаций и юными добровольцами.

Общение состоялось сразу после торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. В мероприятии приняли участие главы традиционных религиозных конфессий России, подопечные фонда «Защитники Отечества», кадеты, волонтеры и участники молодежных движений.

После завершения церемонии глава государства кратко побеседовал с юными участниками торжества. Всего на Красной площади собрались около 30 ребят, приехавших в столицу из различных субъектов Российской Федерации, включая исторические регионы.