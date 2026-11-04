Норвегия отправит военных на границу с Россией: что происходит. Фото: Фото: Ane Frosaker/Keystone Press Agency/Global Look Press

Норвегия усилит военное присутствие в области Финнмарк, которая граничит с Россией. Об этом сообщило министерство обороны королевства на официальном сайте правительства страны.

Согласно заявлению ведомства, в городе Киркенес разместят сенсоры зенитных ракетных комплексов NASAMS. Кроме того, в приграничный гарнизон Сер-Варангер направят более 30 дополнительных военнослужащих.

Уточняется, что военные пополнят состав егерского батальона, дислоцированного в этом районе. Переброску личного состава планируется завершить до конца 2026 года.

При этом Норвегия уже не в первый раз наращивает военные силы у российских границ. В августе 2025 года Минобороны страны объявило о формировании новой бригады в области Финнмарк. Тогда создание подразделения объяснили нестабильной ситуацией в сфере безопасности.

Ранее посол России в Норвегии Николай Корчунов сообщил о размещении четырех южнокорейских самоходных артиллерийских установок К9 вблизи российской границы. По его словам, дальность стрельбы этих орудий достигает 40 километров. До конца 2028 года бригада «Финмарк» должна получить еще 24 такие установки. Кроме того, к 2030 году Осло рассчитывает принять на вооружение 16 реактивных систем залпового огня К239 Chunmoo.