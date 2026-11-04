«Это бесценный опыт»: актёр Илья Глинников впервые рассказал о ребёнке Фото: Борис КУДРЯВОВ.

Илья Глинников впервые высказался о ребенке, которого долго скрывал. Актер, известный трепетным отношением к личной жизни, назвал отцовство лучшим событием в своей биографии. Поводом для откровенности стала новая роль — в комедийном сериале «Роддом» , где артист играет привлекательного акушера-гинеколога Андрея Викторовича, пишет StarHit.

Отмечается, что съемки проекта уже идут, а компанию Глинникову на площадке составили Людмила Артемьева, Ирина Уханова, Сергей Дружко, Анна Богомолова и другие. Зрители увидят истории Городского родильного дома № 77 в новом сезоне.

Опыт отца оказался кстати и на съемках. В одной из сцен герой Глинникова принимает роды, и актеру пришлось взаимодействовать с трехнедельным младенцем. По его словам, он даже подсказывал партнерше, как правильно завернуть ребенка и следить, чтобы малыш не задохнулся.

«Да, это бесценный опыт, очень помогает. Потому что здесь ответственность на уровне жизни. Была сцена, в которой участвовала нерожавшая актриса. И я, "достав" трехнедельного ребенка, положил его ей на грудь и следил, чтобы он не уткнулся, не задохнулся. Где-то ей подсказывал: "Заверни вот так, ручкой так". Очень пригодилось все», — уточнил Глинников.

Также актёр рассказал, что ему с женой после рождения ребёнка приходилось не спать ночами и пройти много «всякого». При этом Глинников считает, что отцовство разделило его жизнь на «до» и «после».

О пополнении в семье стало известно летом 2025 года, но о новом статусе Глинников рассказал только в январе. Позже он опубликовал и фотографию с ребёнком.