Президент РФ Владимир Путин Фото: REUTERS.

Африканские гости отметили религиозное единство в многонациональной России. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в своем обращении.

«Многие мне сказали об этом. Вообще они очень многому удивились, когда Москву осмотрели. Многому, но это один из важнейших элементов нашей жизни, который все отмечали», — резюмировал глава государства в разговоре с журналистами на Красной площади.

Ранее KP.RU передавал слова представителей Кремля и Совбеза РФ. Там отмечали единство России — как сильную сторону государства. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что гордится народом РФ, ведь в самые сложные времена люди могут объединяться и давать достойный отпор врагу. Именно поэтому Путин подчеркивал, что Россию невозможно победить.