Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил жителей региона с Днем народного единства

Фото: пресс-служба главы Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил жителей республики с Днем народного единства, который отмечается в России 4 ноября. Руководитель региона подчеркнул, что это один из важнейших государственных праздников, объединяющий граждан всей страны.

«Сегодня, в День народного единства, мы вновь стали свидетелями удивительного единения сердец. 2026 год объявлен президентом Владимиром Путиным Годом единства народов России. Мы должны помнить, что наша общая история, ценности и ответственность за судьбу Родины делают нас сильнее», - подчеркнул Артур Парфенчиков.

В этот же день, 4 ноября, отмечается День Казанской иконы Божией Матери. В Петрозаводске в Кафедральном Александро-Невском соборе прошла Божественная литургия. Губернатор Артур Парфенчиков посетил службу, которую провели епископ Петрозаводский и Карельский Авель и епископ Костомукшский и Кемский Борис Баранов.

После Божественной литургии по улицам города прошел общенародный крестный ход, который по традиции приурочили ко Дню народного единства и Дню Казанской иконы Божьей Матери. Праздничное шествие провели в память о предках - защитниках Родины, а также в поддержку участников специальной военной операции. Во время крестного хода перед прихожанами пронесли образ Пресвятой Богородицы: уникальную икону в 2009 году Сретенскому храму Петрозаводска подарил президент России Владимир Путин.

В крестном ходе, двигавшемся от Александро-Невского собора до центральной площади города приняли участие участники СВО, представители духовенства, органов власти, религиозных организаций. Праздничное шествие завершилось молебном.

«Во все века святая Русь жила и крепла общей молитвой и заботой о ближнем, единением и готовностью поддерживать друг друга», - отметил епископ Петрозаводский и Карельский Авель, поздравивший жителей города с Днем единства народов России и Днем Казанской иконы Божьей Матери.

Праздничный день продолжил митинг-концерт с участием артистов творческих коллективов Карелии, а также осенний фестиваль «Марьяне». Настоящим символом единения стал всенародный хоровод, в котором прошли сотни участников под песни в исполнении фольклорного театра «Горница».