Путин обсудит промежуточные итоги работы по обращениям с прямой линии 2025 года

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Президент России Владимир Путин обсудит с правительством итоги работы с обращениями к прямой линии 2025 года. Об этом говорится в сообщении от Кремля.

«В качестве основной темы будут обсуждены промежуточные итоги работы с обращениями в редакцию программы "Итоги года с Владимиром Путиным" 2025 г. С докладом выступит руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов», — говорится на сайте Кремля.

Глава «Сбербанка» Герман Греф, например, расскажет президенту России о применении искусственного интеллекта в обработке обращений и повышения активности прямой линии.

Ранее KP.RU рассказал, что в Кремле анонсировали проведение новой «Прямой линии» с Путиным в 2026 году. Она пройдет также совместно с пресс-конференцией. Пока точной даты нет, но не исключено, что она пройдет в декабре.