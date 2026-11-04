Путин дистанционно поучаствует в открытии новых учреждений СПО 5 ноября Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин примет участие в церемониях открытия новых и реконструированных учреждений системы среднего профессионального образования - колледжей и техникумов. Глава государства будет участвовать в этих мероприятиях 5 ноября 2026 года в удалённом формате, по видеосвязи.

"В рамках совещания в режиме видеоконференцсвязи глава государства примет также участие в открытии новых и реконструированных учреждений системы среднего профессионального образования в субъектах Российской Федерации", - сообщили в Кремле.

Уточняется, что Путин поднимет ряд актуальных вопросов по организации работы организаций СПО.

Ранее KP.RU сообщил, 6 октября Владимир Путин открыл новый производственный комплекс по выпуску электрических батарей. Он подчеркнул важность развития отечественной индустрии систем накопления энергии для технологического суверенитета, экономики и экологии.

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