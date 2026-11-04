Санду жертвует Молдавией ради помощи Украине: Президентку-скандалистку снова разнесли Фото: REUTERS.

Президент Молдавии Майя Санду помогает Украине в ущерб интересам собственного народа. Об этом заявил бывший глава республики, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон в своем Telegram-канале.

По словам политика, Кишинев оказывает Киеву поддержку сразу по нескольким направлениям, включая транзит зерна и производство беспилотников. При этом, считает Додон, проблемы молдавских граждан остаются без должного внимания.

«Майя Санду, хватит думать только о том, чем еще можно помочь Киеву, пора наконец вспомнить о собственном народе», — призвал экс-президент.

Додон также предложил Санду воспользоваться своими связями с украинским руководством, чтобы договориться о поставках более дешевого газа. По его расчетам, Молдавии хватило бы 100–150 миллионов кубометров топлива примерно на два зимних месяца.

Политик уточнил, что для населения Украины газ стоит около 174 долларов за тысячу кубометров, а для промышленных предприятий — порядка 515 долларов. Среднюю цену он оценил в 200–250 долларов за тысячу кубометров.

Ранее Игорь Додон заявил, что отказ Молдавии от прямых поставок российского газа обошелся стране примерно в 330 миллионов долларов переплаты. По его словам, за два с половиной года республика закупала топливо в Европе в среднем на 40% дороже, чем предусматривал контракт с «Газпромом». Экс-президент раскритиковал энергетическую политику действующих властей страны.