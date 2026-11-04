Самолет-разведчик НАТО второй раз за неделю заметили у Калининградской области Фото: Александр ГЛУЗ.

Самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II второй раз с начала недели совершил полет вокруг Калининградской области. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских службах.

По словам собеседника агентства, зарегистрированный в США борт вылетел с аэродрома постоянного базирования в румынской Констанце. Затем самолет направился к российскому региону, обогнув его через воздушное пространство Польши, Литвы и нейтральные воды Балтийского моря.

«Самолет-разведчик Bombardier Artemis II совершил круговой полет вокруг российского региона, используя при этом воздушное пространство Польши, Литвы и сектора над нейтральными водами Балтийского моря», — рассказал источник.

После облета Калининградской области самолет взял курс на север, в сторону побережья Эстонии в Финском заливе. Он двигался на высоте около 10,5 километра, не используя воздушные коридоры гражданской авиации.

Это уже второй подобный полет с начала недели. В понедельник разведчик провел у Калининградской области более четырех часов. А накануне борт девять часов находился над южной частью Черного моря, повторив собственный июльский рекорд продолжительности полета над акваторией.

Ранее KP.RU сообщал о другом продолжительном полете американского Bombardier Artemis II у российских границ. Тогда разведывательный самолет более двух часов кружил над Эстонией и Латвией в нескольких десятках километров от территории России. Перед этим тот же борт свыше четырех часов патрулировал район Калининградской области, куда прибыл из Румынии.