Умер Тинто Брасс, итальянский кинорежиссер, снявший фильм «Калигула»

Тинто Брасс на красной ковровой дорожке кинофестиваля в Риме, октябрь 2025 г. Фото: Mario Cartelli \ Keystone \ Global Look Press

Умер Тинто Брасс, знаменитый итальянский кинорежиссер. Ему было 93 года. О смерти постановщика сообщило издание Il Sole 24 Ore со ссылкой на его семью.

Режиссер скончался утром 4 ноября в Риме, примерно в 10:30 по местному времени. О его смерти сообщили супруга Катерина Варци и дети Бонифачо и Беатриче. По предварительному решению родственников, похороны пройдут в закрытом формате, без участия публики.

Брасс родился 26 марта 1933 года в Милане. Свою карьеру он начинал с интеллектуального и психологического кино, однако настоящую славу ему принесли картины эротического жанра. Самой известной работой режиссера стала историческая драма «Калигула». Также он снял фильмы «Салон Китти», «Миранда» и «Подглядывающий».

В последние годы Брасс испытывал серьезные проблемы со здоровьем. В 2010 году он перенес кровоизлияние в мозг, после которого столкнулся с нарушениями памяти и двигательных функций. В сентябре 2026 года постановщик не смог посетить Венецианский кинофестиваль из-за высокой температуры и ослабленного состояния.

Ранее во Франции умер известный кинорежиссер и сценарист Тони Гатлиф, двукратный лауреат Каннского кинофестиваля. Постановщик скончался 2 сентября в возрасте 77 лет из-за проблем со здоровьем. За свою карьеру он снял около 20 фильмов, среди которых «Гаджо Дило», «Принцы» и «Изгнанники». Большинство его работ посвящено цыганской культуре и музыке.