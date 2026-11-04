Суд по делу о подрыве «Северных потоков» продлится минимум до середины 2027 года

График заседаний суда в ФРГ указывает на затяжной характер процесса по делу о «Северных потоках». Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global look Press

Суд по делу о подрыве «Северных потоков» будет длиться минимум до середины 2027 года, до июня. Эта информация следует из графика заседаний суда в Германии.

Новые даты заседаний указывают на затяжной характер процесса по делу о масштабной диверсии на газопроводах. Судейская коллегия сформировала предварительное расписание слушаний с учетом колоссального объема следственных материалов и необходимости допроса десятков свидетелей.

Всего в расписание добавили 19 дополнительных слушаний: 6 пройдут в феврале, 3 в марте, 4 в апреле, 5 в мае и еще одно в июне. Время начала разбирательств варьируется от 09:00 до 09:30 по местному времени, а завершаться они будут примерно до 16:00.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что Москва готова возобновить поставки газа по «Северным потокам», если того пожелает ЕС. По его словам, газопроводы все еще могут быть востребованными.