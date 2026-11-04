Стала известна возможная причина смерти Алексея Борошнина: актер жаловался на боли в сердце

Причиной смерти Алексея Борошнина могли стать проблемы с сердцем Фото: кадр из фильма.

Исполнитель ролей в популярных российских сериалах «Условный мент» и «Невский» Алексей Борошнин незадолго до своей скоропостижной кончины жаловался на ухудшение самочувствия и боли в грудной клетке. Об этом рассказал близкий знакомый артиста в комментарии изданию aif.ru.

По словам собеседника издания, они виделись с актером вечером 31 октября, и тот выглядел абсолютно нормально, не предвещая никакой беды. Однако уже ночью Борошнин вышел на связь и сообщил о тревожных симптомах.

«Ночью он позвонил мне, сказал, что чувствует боль в груди. Может, было что-то с сердцем, инфаркт или инсульт, а он не понял этого», — рассказал знакомый артиста.

По его словам, Борошнин собирался немного прогуляться, а позже сообщил, что «вроде бы его отпустило, и он собирался домой».

При этом, как сообщается, в последние дни артист превосходно себя чувствовал и очень усердно работал, а 28 октября в последний раз вышел на театральную сцену.

Напомним, Борошнин скончался в минувшие воскресенье, 1 ноября. С 2014 года он работал в театре «Апрель» в Лодейном Поле. Сыграл роли в шести фильмах и сериалах, включая «Великолепная пятёрка-2» и «Невский. Охота на Архитектора».