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НовостиПолитика4 ноября 2026 12:56

Путин призвал пресекать любые попытки разжигания розни в России

Президент РФ заявил, что сфера межэтнических отношений в стране является крайне тонкой
Арина СЕРОВА
Президент РФ заявил, что сфера межэтнических отношений в стране является крайне тонкой

Президент РФ заявил, что сфера межэтнических отношений в стране является крайне тонкой

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Российский лидер Владимир Путин призвал пресекать любые попытки разжигания розни в государстве. Эту тему он поднял во время выступления на Международной неделе «Народы России».

По его словам, сфера межэтнических отношений в стране является крайне тонкой. Поэтому требует деликатного подхода. Глава государства считает, что стабильность многонационального общества зависит от способности институтов власти и граждан оперативно пресекать провокации.

«Нужно быть бдительными, пресекать любые попытки подрыва общественной стабильности, разжигания розни между людьми», - подчеркнул президент.

Ранее Владимир Путин поздравил всех россиян с Днем народного единства. Политик указал, что именно русский народ - это основа государственности России.