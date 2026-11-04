Путин: русский народ и язык — основа государственности РФ

Президент РФ Владимир Путин Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин заявил, что русский язык и народ — это основа российской государственности. Соответствующее заявление прозвучало во время выступления, посвященного празднованию Дня народного единства.

«Подчеркну, что русский язык и русский народ были и остаются основой, образующей российскую государственность. Своей объединительной, созидающей миссией он является гарантом сохранения и развития всех других народов Российской Федерации, сбережения их свободы, самобытности в гармонии с единством», — заключил глава государства.

Также Путин отметил, что поддержка русского языка и русской культуры имеет стратегическое значение для всей страны.

До этого Путин отметил единство всего народа. Несмотря на то, что в России предстоит сделать еще многое, стране есть чем гордиться, и в первую очередь — это ее люди.