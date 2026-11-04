Путин: представители более ста народов РФ получили награды за отвагу в зоне СВО Фото: REUTERS.

Представители более ста национальностей, проживающих в России, проявили мужество и героизм на полях специальной военной операции и были удостоены государственных наград. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что мощный и всепобеждающий дух единства народов России передается из поколения в поколение, выразив твердую уверенность в том, что страна успешно достигнет всех поставленных целей.

Путин также обратил внимание на то, что поддержка русского языка и отечественной культуры имеет стратегическое значение для государства, являясь надежной основой суверенитета страны.