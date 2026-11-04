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НовостиПолитика4 ноября 2026 13:01

Путин: представители более ста народов РФ получили награды за отвагу в зоне СВО

Путин заявил о мощном и всепобеждающим духе единства народов России
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Путин: представители более ста народов РФ получили награды за отвагу в зоне СВО

Путин: представители более ста народов РФ получили награды за отвагу в зоне СВО

Фото: REUTERS.

Представители более ста национальностей, проживающих в России, проявили мужество и героизм на полях специальной военной операции и были удостоены государственных наград. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что мощный и всепобеждающий дух единства народов России передается из поколения в поколение, выразив твердую уверенность в том, что страна успешно достигнет всех поставленных целей.

Путин также обратил внимание на то, что поддержка русского языка и отечественной культуры имеет стратегическое значение для государства, являясь надежной основой суверенитета страны.