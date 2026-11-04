Путин: Россия обязательно достигнет всех поставленных целей Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин заверил, что все поставленные перед страной, её Вооружёнными силами и руководством цели будут достигнуты.

"Мощный, всепобеждающий дух единства народов России передается из поколения в поколение. Мы и сейчас стоим плечом к плечу и уверены, что обязательно достигнем поставленных целей", - заявил Путин.

Напомним, что 4 ноября, в День народного единства, Путин выступает на пленарной сессии международной недели "Народы России".

Ранее KP.RU сообщил, что Путин, после завершения выборов в Государственную Думу, обратился к военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. На совещании с членами правительства он отметил, что результаты голосования стали символом поддержки именно для них. Кроме того, Путин выразил уверенность в достижении всех поставленных целей в рамках СВО.

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