Россия поставила жесткое условие по ООН Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Россия никогда не согласится на ограничение права вето в Совете Безопасности ООН, независимо от того, какими аргументами будут обосновывать подобные предложения. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов в интервью ТАСС.

По словам дипломата, право вето нельзя считать привилегией постоянных членов Совбеза. Напротив, оно возлагает на них особую ответственность и позволяет находить долгосрочные компромиссы при решении международных вопросов.

«Мы никогда не дадим „зеленый свет“ предложениям, которые преследуют цель ограничить использование вето, какая мотивировка под это ни подводилась бы. Данное право — не привилегия, а бремя особой ответственности», — подчеркнул Логвинов.

Представитель МИД также обвинил западные страны в снижении эффективности Совбеза ООН. По его мнению, западное меньшинство пытается использовать этот орган исключительно для продвижения собственных интересов.

Ранее Франция и Мексика предложили ограничить применение права вето в Совбезе ООН в случаях геноцида, преступлений против человечности и масштабных военных преступлений. Инициатива предусматривает добровольный отказ постоянных членов Совбеза от использования вето в подобных ситуациях. По состоянию на сентябрь 2026 года предложение поддерживали 128 государств.