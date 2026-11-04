Ловушка для новичков: в Роскачестве объяснили, как не испортить кредитную историю одной ошибкой

Роскачество: обращение в несколько банков за займом портит кредитную историю Фото: Евгения ГУСЕВА.

Одновременное обращение сразу в несколько банков за займом способно испортить кредитную историю гражданина. Ведь каждая организация проверяет данные через Бюро кредитных историй. Об этом в беседе с «Лентой.ру» предупредили специалисты Роскачества.

Эксперты пояснили, что банки сейчас применяют автоматизированные системы оценки клиентов. Поэтому большое число заявок, поданных за короткий промежуток времени, плохо сказывается на кредитной истории. Также на этом влияют и полученные отказы.

«Отказы снижают шансы на получение кредита даже в тех банках, где изначально были хорошие перспективы», - сказали в Роскачестве.

По совету экспертов, подавать заявки целесообразно в первую очередь в крупные и надежные банки. Если же первая попытка оказалась неудачной, стоит сделать паузу и выждать минимум две недели перед следующим обращением.

Финансовый эксперт Алексей Павлихин ранее сообщал, что восстановить испорченную кредитную историю вполне реально. Причем можно это сделать всего за 3-6 месяцев. По его словам, ключевую роль тут играет своевременное погашение действующих обязательств.