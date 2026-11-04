Павла Дурова* заметили с загадочной спутницей на вечеринке в Дубае: что известно о новой подруге предпринимателя

Основателя Telegram Павла Дурова* заметили с девушкой по имени Алекса в Дубае Фото: REUTERS.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров посетил Хэллоуин-вечеринку в Дубае с новой девушкой. Снимок с предпринимателем опубликовал в социальной сети Instagram* дубайский пляжный комплекс J1 Beach Dubai.

Бизнесмена заметили на мероприятии в элитном заведении Sirene by Gaia, расположенном в районе Джумейра 1. На фотографии 42-летний Дуров запечатлен в костюме гладиатора с кожаными доспехами в компании некой Алекс, которая работает в немецком агентстве по организации светских мероприятий.

Фото опубликовал Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) J1 Beach Dubai.

Напомним, осенью 2026 года распространились слухи о расставании Дурова с Юлией Вавиловой, которая перестала публиковать совместные фото. Об их романе стало известно в августе 2024 года во время задержания предпринимателя в Париже. Официальных комментариев о разрыве стороны не давали.