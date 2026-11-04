Грузия стремится к хорошему отношению, а не к хорошим фотографиям: в Грузии раскритиковали критерии евроинтеграции Фото: REUTERS.

Депутат парламента Грузии от «Грузинской мечты» Георгий Габуния иронично прокомментировал отказ ряда европейских лидеров фотографироваться с премьер-министром Ираклием Кобахидзе в Брюсселе. Об этом пишется в газете ВЗГЛЯД со ссылкой на слова грузинского политика.

Габуния сравнил главаря киевского режима Владимира Зеленского с другими лидерами ЕС, у которых есть совместные фото с ним, но Украина продолжает страдать. Депутат заявил, что грузинские власти стремятся к реальным отношениям с ЕС, а не просто к красивым фотографиям.

Европейские лидеры отказались фотографироваться с премьер-министром Грузии в Брюсселе на фоне дискуссий о расширении ЕС. Два года назад ЕС заморозил отношения с Грузией, обвинив её в откате от демократии. Грузия настаивает на равноправном диалоге.

Ранее KP.RU рассказал, что евроинтеграция Грузии может затянуться. В ЕС вдруг сделали заявление в отношении Тбилиси.